Twistringen - Ein Mann ist an einer Tankstelle in Twistringen (Landkreis Diepholz) in einen fremden Wagen gestiegen und damit mit voller Wucht in zwei andere Autos gefahren. Ein 34-Jähriger konnte am frühen Montagmorgen gerade noch zur Seite springen, wie die Polizei mitteilte. Es wurde niemand verletzt.

Nach ersten Ermittlungen stieg der 28-Jährige in ein Auto, das mit laufendem Motor vor dem Verkaufsraum stand. Damit verließ er laut Polizei das Gelände der Tankstelle, wendete und fuhr auf zwei Autos, die zu dem Zeitpunkt tankten. „Wir gehen davon aus, dass er eventuell unter Alkohol oder Drogen oder beides gestanden hat“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die genauen Hintergründe für den Vorfall müssten jedoch noch ermittelt werden. Die Höhe des Schadens der Autos stehe noch nicht fest, zwei der Autos seien nicht mehr fahrtüchtig.