Ein Mann entdeckt in einem Waldstück im Vogtlandkreis einen rostigen Gegenstand. Er entpuppt sich als Handgranate. Was ist passiert?

Mann findet Handgranate bei Spaziergang in Grünbach

Grünbach - Ein 67-Jähriger hat auf einem Spaziergang in einem Wald in Grünbach (Vogtlandkreis) eine Handgranate gefunden. Wie die Polizei mitteilte, bestätigte ein Kampfmittelräumdienst nach dem Fund am Dienstagmittag dessen Echtheit. Die Kriegsmunition war amerikanischer Bauart und bereits stark angerostet. Die Einsatzkräfte entsorgten die Handgranate fachgerecht.