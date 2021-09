Mann gerät bei Arbeitsunfall in Brand: Schwer verletzt

Friesenhagen - Ein Arbeiter ist am Donnerstagabend bei dem Versuch, einen brennenden Eimer zu löschen, selbst in Brand geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 45-jährige Angestellte einer Containerbaufirma in Friesenhagen im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) mit Schleifarbeiten beschäftigt, als es zu dem Unfall kam. Vermutlich durch Funkenflug hatte sich ein Eimer mit einer leicht brennbaren Flüssigkeit entzündet. Der Mann verletzte sich nach Polizeiangaben bei dem Versuch, das Feuer zu löschen oder den Eimer wegzutragen. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.