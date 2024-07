In Aschersleben ist ein 59-Jähriger unter ein Fahrzeug der Müllabfuhr geraten. Dieses musste angehoben werden, damit der Mann befreit werden konnte.

Aschersleben - Ein 59 Jahre alter Mann ist in Aschersleben unter ein Fahrzeug der Müllabfuhr geraten und dabei schwer verletzt worden. Er sei am Donnerstagmittag von den Rädern erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe das Fahrzeug anheben müssen, um den eingeklemmten Mann zu befreien. Der Schwerverletzte sei daraufhin in ein Klinikum gebracht worden, hieß es. Die Polizei ermittle nun zum Unfallhergang.