Berlin - Mehrere Frauen sind von einem 28-Jährigen in Berlin-Mitte belästigt und angegriffen worden. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, wie sie am Montag mitteilte. Demnach sprach der Mann am Samstagabend im Berliner Hauptbahnhof eine 19-jährige Frau an. Daraufhin griff der 28-Jährige ihr unvermittelt an den Hals, würgte sie und versuchte den Angaben zufolge, sie zu küssen. Daraufhin flüchtete der Mann, wurde aber nach kurzer Zeit von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. Die 19-Jährige klagte über Schmerzen, lehnte eine medizinische Versorgung jedoch ab.

Nach der Auswertung von Videoaufzeichnungen stellten die Polizisten fest, dass der Mann weitere Reisende geschlagen und belästigt haben soll. Diese blieben den Angaben zufolge unbekannt. Die Polizei sucht nun nach den Frauen, die zuvor von dem Mann belästigt und attackiert wurden. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der sexuellen Belästigung ermittelt.