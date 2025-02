Als eine Streife in Greiz nach einem Einsatz zu ihrem Wagen zurückkehrt, lehnen zwei Männer provokant an dem Wagen. Einer der beiden wird per Haftbefehl gesucht.

Mann greift in Greiz bei Festnahme Beamte an

Greiz - Die Polizei hat in Greiz einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Zuvor hatten sich zwei polizeibekannte Männer provokant an einen Streifenwagen gelehnt, berichtete die Polizei. Als die Beamten die beiden obdachlosen Männer aus der Greizer Drogenszene ansprachen, flüchteten diese. Der per Haftbefehl gesuchte Mann konnte jedoch gestellt werden. Bei der Festnahme leistete der 27-Jährige den Angaben nach massiven Widerstand, schlug und trat nach den Beamten und beleidigte diese.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann eine kleine Menge Crystal Meth sowie verschreibungspflichtige Psychopharmaka. Drogen- und Alkoholtests ergaben, dass der 27-Jährige mit 1,35 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand und zudem Cannabis, Kokain und Crystal Meth konsumiert hatte. Der Angreifer wurde festgenommen, aber nach bezahlter Geldstrafe wieder auf freien Fuß gesetzt.