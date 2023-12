Drei Gleichen - Ein Mann ist bei einem Gasaustritt im Landkreis Gotha so schwer vergiftet worden, dass er bewusstlos wurde und ins Krankenhaus musste. Zunächst sei der Zustand des 37-Jährigen als kritisch eingestuft worden, inzwischen sei er aber außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass der Mann am Freitag in einem Wohnhaus unsachgemäß mit einer Propangasflasche in Verbindung mit einem Heizgerät hantiert habe.

Auch drei andere Hausbewohner - darunter zwei Kinder - kamen zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr habe das betroffene Haus im Drei Gleichen-Ortsteil Cobstädt gelüftet, so dass es am Freitagabend wieder genutzt werden konnte.