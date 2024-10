An einem Imbiss in Berlin-Reinickendorf wird ein Mann mit einer Schusswaffe verletzt. Viele Fragen sind offen.

Mann in Berlin durch Schuss verletzt

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Reinickendorf durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Am Abend sei er an einem Imbiss angeschossen worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Warum es zu der Tat kam und wer der Schütze war, konnte der Sprecher nicht sagen. Der Polizeieinsatz laufe noch.