Berlin - Nach dem gewaltvollen Tod eines 38-Jährigen in Berlin-Pankow sucht die Polizei nach dem Täter. Hinweise erhofft sie sich durch Aussagen von möglichen Zeugen, die am Donnerstag zwischen 16.30 und 17.00 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Menschen in der Vinetastraße beobachtet haben könnten. Weitere Erkenntnisse zu der Tat soll auch die Obduktion des Leichnams bringen, die am Freitag nach Angaben der Staatsanwaltschaft erfolgte. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Passanten hatten den blutüberströmten Mann am Donnerstagnachmittag vor einem Wohnhaus in der Vinetastraße gefunden. Der Körper des 38-Jährigen habe mehrere Messerstiche aufgewiesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Polizisten hätten vergeblich versucht, den Mann wiederzubeleben. Er sei noch vor Ort gestorben.

Die 8. Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Sie hält es auch für möglich, dass Zeugen im Umfeld des U-Bahnhofs Vinetastraße oder im Umfeld des U-Bahnhofs Pankow flüchtende Personen gesehen haben könnten und bitte um entsprechende Angaben von Zeugen.