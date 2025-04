In Berlin-Mitte ist die Polizei in der Nacht im Einsatz: Ein Mann wird mit einem Messer verletzt - der Täter flieht.

Berlin - Mit einem Messer ist ein Mann in einer Straßenbahn in Berlin-Mitte in der Nacht verletzt worden - der Täter floh. Der verletzte 57-Jährige sei aufgrund einer Schnittwunde am Oberarm zunächst von Polizeieinsatzkräften erstversorgt und schließlich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge schrie der Angreifer in der Tram der Linie M2 herum, kurz nachdem er zugestiegen war. Am Alexanderplatz wollte der 57-Jährige aussteigen und stand dabei in der Nähe des Mannes. Dieser soll unvermittelt das Messer gezogen haben. Der 57-Jährige wurde verletzt, als er die Attacke mit dem Arm abwehrte.