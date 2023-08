Bautzen - In Burkau nahe Bautzen ist ein 66-Jahre alter Mann von einem Traktor überrollt und dabei schwer verletzt worden. Er habe dem Fahrer als Einweiser am Samstagvormittag dabei helfen wollen, den Traktor rückwärts von einem Grundstück auf die Straße zu fahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dafür habe er hinter dem Fahrzeug gestanden. Unmittelbar nach dem Anfahren habe der 50 Jahre alte Fahrer einen lauten Aufschrei gehört und die Maschine daraufhin gestoppt. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der 66-Jährige vom linken Hinterrad des Traktors erfasst worden. Der Schwerverletzte wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.