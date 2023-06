Berlin - Ein Mann ist einem BVG-Bus im Berliner Stadtteil Alt-Treptow von zwei Männern zuerst homophob beleidigt worden und soll anschließend von diesen geschlagen worden sein. Der 27-Jährige erlitt bei der Attacke in einem Bus der Linie 43 am Montagnachmittag eine Schwellung am Auge und klagte über Schmerzen an den Extremitäten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und homophober Beleidigung. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Verdächtigen den Mann in dem Bus Richtung Stralau Tunnelstraße zunächst beleidigt haben - als dieser nicht reagierte, sollen sie zugeschlagen haben. Anschließend flüchtete das Duo, wie es hieß.