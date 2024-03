Damme - Ein Mann stirbt in Damme in der Nähe des Dümmer Sees - nun steht dessen Ehefrau unter dringendem Tatverdacht. Das teilte die Polizei am Donnerstag nach der Obduktion des 42 Jahre alten Opfers am Mittwoch mit. Die 39 Jahre alte Verdächtige wurde nach einem Unterbringungsbefehl in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Obduktion des Leichnams habe bestätigt, dass der Mann durch Fremdeinwirkung gestorben sei, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben - etwa zum Motiv der Tat - konnten die Beamten bisher nicht mitteilen.

Polizisten entdeckten den Mann am Dienstag nach einem Notruf stark blutend in einer Wohnsiedlung. Er sei trotz Wiederbelebungsversuchen vor Ort gestorben. Die Frau ließ sich am Dienstagnachmittag widerstandslos festnehmen.