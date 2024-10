In Dessau-Roßlau ist ein Mann gestorben, nachdem ihn nachts ein Auto erfasst hat. Gegen die Frau am Steuer wird ermittelt.

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau ist ein 44-jähriger Mann in der Nacht zu Sonntag von einem Auto erfasst und getötet worden. Ermittelt wird gegen eine 46 Jahre alte Frau, die am Steuer des Unfallwagens gesessen haben soll, wie die Polizei mitteilte. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt. Laut Polizei will die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Montag zu dem Todesfall informieren.