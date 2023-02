Eisenhüttenstadt - Ein Mann hat nach Polizeiangaben einen 23-Jährigen in Eisenhüttenstadt mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der Tatverdächtige am Mittwochabend einen 32-Jährigen vor einem Mehrfamilienhaus im Friedensweg beschimpft und dann mit dem Messer angegriffen haben. Nach den Angaben vom Donnerstag war der 23-Jährige Zeuge, ging dazwischen und zog sich dabei eine Stichverletzung am Arm zu. Er wurde nach Angaben eines Polizeisprechers ambulant in einer Klinik behandelt. Der 32-Jährige blieb unverletzt.

Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest. Ob sich der 41-Jährige noch in Gewahrsam befindet, war auf Nachfrage nicht bekannt.