Hannover - Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall durch einen Stromschlag in Hannover verletzt worden. Der Techniker eines Energieversorgers habe am Montagvormittag an einem Stromkasten gearbeitet, sagte eine Polizeisprecherin. Aus bisher unbekannter Ursache gab es dabei den Angaben zufolge einen Stromschlag, durch den der Mann im Gesicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Stromkasten fing Feuer und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Durch den Unfall fiel in der näheren Umgebung der Strom aus. Die Störung konnte aber laut Polizei nach wenigen Minuten behoben werden.