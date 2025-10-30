Vor einem Lokal in Berlin-Kreuzberg fallen am frühen Morgen Schüsse. Ein 37-Jähriger wird dadurch verletzt und muss ins Krankenhaus. Vieles ist noch unbekannt.

Berlin - Vor einem Lokal in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann am frühen Morgen durch mehrere Schüsse verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der 37-Jährige im Krankenhaus, schwebt aber derzeit nicht in Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Auch zur Anzahl und Identität der mutmaßlichen Täter gab es zunächst keine Informationen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, hieß es von der Polizei weiter.