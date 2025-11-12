Nordhausen - Ein Mann in Nordhausen ist Opfer von „Sextortion“ geworden. Bei dieser Masche bauen Kriminelle über Social Media-Plattformen Kontakt zu möglichen Opfern auf und bitten diese dann um intime Aufnahmen von sich, wie die Polizei mitteilte. Danach werde versucht, die Opfer mit dem Material zu erpressen. Im Fall in Nordhausen soll der Betroffenen einen vierstelligen Geldbetrag an die unbekannten Täter überwiesen haben. Erst später habe er dann Anzeige erstattet.

Die Polizei warnte, bei Freundschaftsanfragen auf sozialen Plattformen von Unbekannten äußerste Vorsicht walten zu lassen. Weder intime Aufnahmen, noch andere persönlichen Daten sollten kommuniziert werden. Betroffene solcher Erpressungsmaschen sollten kein Geld an die Täter überweisen und umgehend Anzeige erstatten: „Erfahrungsgemäß kommt es anschließend zu immer höheren Geldforderungen“, so die Polizei.