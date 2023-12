Großschönau - Beim Herumhantieren mit nicht zugelassenen Böllern ist ein Mann in Ostsachsen schwer verletzt worden. Der 27-Jährige aus Großschönau musste am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie die Görlitzer Polizei am Montag mitteilte.

Die Rettungskräfte waren wegen einer Explosion in einer Wohnung gerufen worden. Dort fanden sie den Schwerverletzten. Er habe laut den Beamten aus den Böllern wohl eigene Sprengmittel herstellen wollen. Durch die Explosion sei auch das Gebäude beschädigt worden. Zeitweise mussten die übrigen Bewohner das Haus verlassen, bis ein Statiker Entwarnung gab. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 25.000 Euro.