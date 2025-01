Rosdorf - Drei Tage nach dem Fund der Leiche eines 81-jährigen Mannes in einem Wohnhaus in Rosdorf im Landkreis Göttingen ist die tatverdächtige Untermieterin des Mannes weiter auf der Flucht. Sie sei bislang nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Das Amtsgericht erließ in dem Fall einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes.

Bekannte hatten den 81-Jährigen am Freitagabend tot in einem von ihm gemieteten Einfamilienhaus im Rosdorfer Ortsteil Dramfeld entdeckt und den Notruf gewählt. Nach Polizeiangaben wurde die dringend tatverdächtige 22-Jährige zuletzt am Freitagnachmittag zu Fuß am Ortsrand von Dramfeld gesehen. Demnach wird nicht ausgeschlossen, dass sie dort in einen unbekannten Wagen stieg, um den Landkreis Göttingen zu verlassen.

Nach der deutschen Staatsbürgerin wird bundesweit gefahndet. Sie ist rund 1,67 Meter groß, hat schulterlange wellige Haare und trägt vermutlich einen dunklen Parka, eine helle Hose und dunkle Boots. Die Polizei riet, dass Zeugen die Gesuchte nicht ansprechen oder sich ihr nähern, sondern sofort den Notruf wählen sollten.