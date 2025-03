Zwei Männer streiten im Bahnhof Treptower Park: Erst am Bahnsteig, dann im Gleisbereich. Dann kommt eine S-Bahn.

Mann in Treptower Park von S-Bahn erfasst: schwer verletzt

Berlin - Ein Mann ist im Bahnhof Treptower Park von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei mitteilte. Über die Art der Verletzung konnte die Polizei nichts sagen. Es soll aber keine Lebensgefahr bestehen. Ein weiterer 41-Jähriger wurde leicht verletzt und kam auch ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Männer am Freitagabend auf dem Bahnsteig aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten und hatten Ihre Auseinandersetzung im Gleisbett fortgesetzt. Ein 34-Jähriger war ihnen nachgeeilt, wollte die Streithähne den Angaben zufolge trennen und sie drängen, den Gleisbereich zu verlassen, als eine Bahn der Linie S9 einfuhr. Dem 34- und dem 41-Jährigen gelang es, sich in den Schutzraum unter dem Bahnsteig zu retten. Der 34-Jährige erlitt einen Schock.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Bahnstrecke war rund zwei Stunden gesperrt. Zuvor hatte die Zeitung „BZ“ (online) berichtet.