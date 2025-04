Ein Mann wird in der Berliner U-Bahn von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Es soll nicht der erste Streit der beiden gewesen sein. Was war das Motiv des Angreifers?

Ein Mann ist in der U-Bahn in Berlin-Neukölln angegriffen worden. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mann ist in der Berliner U-Bahn nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem Streit um den Nahost-Konflikt verletzt worden. Der 35-Jährige war am Donnerstagabend in der U7 Richtung Hermannplatz unterwegs, als der Streit mit einem anderen Mann ausbrach, wie die Polizei mitteilte. Er sei von dem Unbekannten zweimal angegriffen und geschlagen worden.

Laut Polizei soll der unbekannte Angreifer zunächst „Free Palestine“ gerufen haben, woraufhin sich der 35-Jährige pro Israel geäußert haben soll. Dann soll der Angreifer auf sein Opfer eingeschlagen und dessen Kopf gegen eine Wand des U-Bahnwagens geschlagen haben. Beim nächsten Halt flüchtete der Täter.

Bei der Polizei sagte der 35-Jährige dann aus, dass es bereits einen Tag zuvor eine Auseinandersetzung mit demselben Mann und Tritte am U-Bahnhof Hermannplatz gegeben habe.