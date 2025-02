Hannover - In einem U-Bahn-Tunnel in der Innenstadt Hannovers hat ein Zug einen Mann angefahren und leicht verletzt - und zwischenzeitlich massive Verspätungen verursacht. Der Mann, dessen Alter zunächst nicht feststand, habe sich unberechtigt in dem Tunnel aufgehalten, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Ein Sprecher der Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover erklärte, zu dem Unfall sei es zwischen den Stationen Aegidientorplatz und Kröpcke gekommen - wo fast alle U-Bahn-Linien führen.

Die Folge seien massive Verspätungen gewesen, inzwischen seien aber alle Strecken wieder frei, sagte er. Nach und nach rollten die Züge wieder, der Stau löse sich auf.