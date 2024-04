Stade - Nach einem Tötungsdelikt in Stade hat sich der Tatverdächtige der Polizei gestellt. Der 41 Jahre alte Mann sei am Freitagnachmittag mit einem 45 Jahre alten Mann in einer Wohnung in Streit geraten und habe dann auf das Opfer eingestochen, teilte die Polizei mit. Als ein Notarzt und der Rettungsdienst bei dem 45-Jährigen eintrafen, war der Mann der Mitteilung zufolge bereits tot.

Der 41-Jährige habe nach der Tat den Tatort verlassen und sich in der Nähe einer Polizeistation zufällig vorbeikommenden Polizeibeamten gestellt. Er wurde festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Der Tatverdächtige sei der Polizei aus anderen Fällen bereits bekannt, hieß es.