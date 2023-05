Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines 57 Jahre alten Mannes hat vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 44-Jährige soll das Opfer in dessen Wohnung im Stadtteil Moabit laut Anklage durch massive Gewalt gegen den Hals umgebracht haben. Die Verteidiger des Angeklagten erklärten zu Prozessbeginn am Mittwoch, ihr Mandant werde sich gegenwärtig nicht zu den Vorwürfen äußern.

Dem deutschen Angeklagten wird Totschlag zur Last gelegt. Zu der Tat sei es in der Nacht zum 29. Oktober vergangenen Jahres gekommen, heißt es in der Anklage. Der 44-Jährige habe tödliche Folgen seiner Gewalteinwirkung billigend in Kauf genommen.

Der 44-Jährige war nach seinen eigenen Angaben zur Tatzeit ohne festen Wohnsitz. Rund eine Woche nach dem Geschehen wurde er festgenommen und ist seitdem in Untersuchungshaft. Der Mann aus dem Obdachlosenmilieu habe sich häufiger bei dem später Getöteten aufgehalten, hieß es am Rande der Verhandlung. Für den Prozess sind bislang acht weitere Tage bis zum 9. Juni vorgesehen.