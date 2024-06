Der tatverdächtige 27-Jährige sitzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen aktuell von einem Totschlag aus.

Mann in Wohnung getötet: Verdächtiger schweigt

Bremerhaven - Der 27-jährige Mann, der im Streit in Bremerhaven einen 50-Jährigen getötet haben soll, sitzt weiter in Untersuchungshaft und schweigt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Bremen am Mittwoch auf Nachfrage mit.

Der Streit in der Wohnung des Opfers soll am vergangenen Donnerstag eskaliert sein. Ein Mitbewohner und der Arbeitgeber entdeckten Stunden später den Toten und alarmierten die Polizei. Die Ermittler fahndeten nach dem 27-Jährigen und nahmen ihn am Samstag fest.

Derzeit geht die Staatsanwaltschaft von einem Totschlag aus. Die weiteren Umstände, auch zum konkreten Ablauf der Tat und zum Motiv, müssten die weiteren Ermittlungen ergeben. Auch über die Beziehung zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer wurde zunächst nichts bekannt.