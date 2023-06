Mann in Wohnung in Jena niedergestochen

Jena - In Jena ist ein Mann in einer Wohnung attackiert und schwer verletzt worden. Der 41-Jährige sei von seiner Partnerin mit einem Messer niedergestochen worden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Bei der Partnerin handelt es sich demnach um die 47-jährige Hauptverdächtige und Wohnungseigentümerin, ein weiterer Tatverdächtiger ist ein 38-jähriger Gast. Beide wurden von der Polizei am Tatort festgenommen.

Die Polizei war am frühen Sonntagmorgen von Zeugen wegen einer lautstarken Auseinandersetzung in die Juri-Gagarin-Straße gerufen worden. Der Grund für die Auseinandersetzung und den Angriff war zunächst unklar. Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile wieder in einem stabilen Zustand. Die 47-jährige Hauptverdächtige wurde bereits am Montag einem Haftrichter vorgeführt.