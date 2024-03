Mann kommt an einem Tag zweimal in Polizeigewahrsam

Leer - Die Polizei hat einen 27-Jährigen in Leer an einem Tag zweimal in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, gibt es mehrere Strafverfahren gegen den Mann. Demnach soll der 27-Jährige am Samstag zwei Mitarbeiterinnen einer Bäckerei im Bahnhofsgebäude bedroht und beleidigt haben. Er zerstörte demnach mutwillig Geschirr und habe sich auch von Polizisten nicht beruhigen lassen.

Als die Beamten ihn auf Cannabis-Geruch ansprachen, habe er versucht, zu flüchten. Bei der Festnahme soll er die Polizisten beleidigt haben. Da er sich nicht beruhigen ließ, kam er den Angaben zufolge vorübergehend in Gewahrsam, die Beamten fanden eine geringe Menge Cannabis bei dem Mann.

Nach der Freilassung am Nachmittag soll der Mann in der Öffentlichkeit onaniert und eine Frau beleidigt haben. Danach wurde der 27-Jährige erneut festgenommen und verbrachte die Nacht in der Zelle. Die Polizei fand erneut Drogen bei dem Mann.