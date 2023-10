Roßdorf - Ein 69-Jähriger ist bei einem Unfall aus einem Traktor geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei aus bislang unbekannter Ursache in Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) mit dem Traktor von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Traktor habe daraufhin einen Straßengraben und eine Hecke eines Grundstücks durchfahren. Dabei sei der Mann aus dem Führerhaus geschleudert worden. Der Traktor kam demnach auf dem Grundstück zum Stehen. Der 69-Jährige wurde nach dem Unfall am Samstag in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ortsdurchfahrt musste zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.