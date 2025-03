In Amt Creuzburg wird der leblose Körper eines Hundehalters entdeckt. Was ist bislang bekannt?

Mann leblos am Ufer der Werra entdeckt

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. (Symbolbild)

Amt Creuzburg - Am Werra-Ufer in Amt Creuzburg (Wartburgkreis) ist der leblose Körper eines Mannes gefunden worden. Die Polizei ermittelt zu den Todesumständen und zur Todesursache, wie die Behörde mitteilte. Demnach liegen keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken vor.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 58-Jährige in der Nacht zu Sonntag mit seinen drei Hunden nah am Ufer unterwegs und geriet ins Wasser. Kurz darauf wurde er von Augenzeugen am nördlichen Ufer im Ortsteil Mihla entdeckt.