Berlin - Ein 59 Jahre alter Mann ist in Berlin-Marzahn mutmaßlich getötet worden. Der Mann lag leblos in einem Hausflur, als die Polizei am frühen Abend an dem Tatort in der Märkischen Allee eintraf, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sanitäter hätten nur noch den Tod feststellen können.

Ein Mann konnte im Hausflur festgenommen werden. Zuvor soll es eine Auseinandersetzung gegeben haben. Die Sprecherin macht zunächst keine weiteren Angaben, auch nicht zu einer möglichen Tatwaffe und der Todesursache. „Wir gehen aktuell von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.“