Ein Mann hat mit Drohungen in Saalfeld einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolfoto)

Saalfeld - Ein 48 Jahre alter Mann hat in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) Polizei und Rettungskräfte stundenlang in Atem gehalten. Nach Angaben der Thüringer Polizei waren am Vormittag Beamte wegen einer Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Ein Bewohner drohte den Polizisten damit, seine Wohnung anzuzünden, teilten die Beamten mit. Aufgrund der Verhaltensweisen des Mannes wurden Spezialkräfte angefordert. Man habe den Bereich weiträumig abgesperrt und das Haus evakuiert.

Feuerwehr und Rettungsdienst seien ebenfalls im Einsatz gewesen. Vorsorglich sei ein Sprungtuch bereitgehalten worden. Gegen Mittag habe der Mann die Wohnungstür geöffnet und sei von Beamten unter Kontrolle gebracht worden. Der 48-Jährige sei der Polizei kein Unbekannter, hieß es weiter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und soll sich nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten verantworten.