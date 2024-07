Mann mit Einhandmesser in Waffenverbotszone in Halle

Beamte kontrollierten einen 35-Jährigen in der Waffenverbotszone in Halle. (Symbolbild)

Halle - In Halle ist ein Mann in einer Waffenverbotszone mit einem Einhandmesser erwischt worden. Bei der Überprüfung der Personalien des 35-Jährigen kam zudem ein offener Haftbefehl ans Licht, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Da der Mann einen dreistelligen Eurobetrag nicht aufbringen konnte, der ihn von der Haft verschont hätte, wurde er in ein Gefängnis gebracht.