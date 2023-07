Berlin - Die Bundespolizei hat am Bahnhof Berlin-Ostkreuz einen Mann mit einem halben Kilo Drogen erwischt. Während einer Kontrolle habe der 30-Jährige versucht zu fliehen und zwei Pakete in ein Gebüsch geworfen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Die Beamten stellten den 30-Jährigen kurze Zeit später am frühen Dienstagabend und nahmen ihn vorläufig fest. In den Büschen entlang des Fluchtweges fanden die Bundespolizisten die zwei Pakete, in welchen sich 500 Gramm verschiedenste illegale Substanzen befanden.

Der 30-Jährige war der Polizei aufgrund ähnlicher Vergehen bereits bekannt. Die Beamten konfiszierten das Bargeld und das Handy des Mannes und leiteten ein Verfahren wegen des wiederholten Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn ein.