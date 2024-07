Eisenberg - Ein 34-jähriger Mann ist mit einem T-Shirt mit Hakenkreuz und Adolf-Hitler-Bildnis in einem Supermarkt im Saale-Holzland-Kreis einkaufen gegangen. Kunden des Ladens in Eisenberg informierten daraufhin am Samstagmorgen die Polizei. Die Beamten fanden den Mann kurze Zeit später in der Nähe des Geschäfts, wie die Polizei mitteilte. Sein T-Shirt sei beschlagnahmt worden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens verfassungswidriger Symbole gegen den Mann ein.