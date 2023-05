Dresden - Ein betrunkener Mann hat mit einem Luftgewehr in Dresden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand, die Waffe wurde sichergestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war der 55-Jährige mit dem Gewehr am Dienstagmorgen zunächst in einer Straßenbahn den Fahrgästen aufgefallen. Die Fahndung nach ihm blieb jedoch erfolglos. Später erschien er mit der Waffe vor einem Bürgerbüro der Stadt und wurde von den Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes festgehalten, die ihm auch das Gewehr abnahmen. Bei einem Alkoholtest wurden bei dem Mann 1,6 Promille gemessen. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.