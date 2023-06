Berlin - Ein 39-Jähriger ist in Berlin-Wedding (Bezirk Mitte) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag auf dem Leopoldplatz, berichtete die Polizei am Mittwoch. Dort habe ein 33-Jähriger den Mann mit einem Messer attackiert und sei anschließend zu Fuß geflüchtet. Der 39-Jährige kam mit schweren Schnittverletzungen im Gesicht und am Arm in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Beschuldigten wenig später in einem Kaufhaus in der Müllerstraße fest. Genaue Hintergründe zu dem Vorfall sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung laufen.