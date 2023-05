Eibenstock - Ein mit einer Pistole bewaffneter 23-Jähriger hat nach einem Streit einen Mann und einen Jugendlichen auf einer Straße in Eibenstock (Erzgebirgskreis) verletzt. Derzeit sei unklar, ob die Verletzungen durch die Pistole verursacht wurden, teilte die Polizei am Samstag mit. Zeugenangaben zufolge sollen jedoch am Freitagabend mehrere Schüsse zu hören gewesen sein.

Anschließend habe der Tatverdächtige erfolglos versucht, unter Anwendung der Schusswaffe, in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Kurz darauf traf er nach Angaben der Polizei auf Beamte, die auf den mutmaßlichen Täter schossen. Dabei wurde der 23-Jährige schwer verletzt. Die Polizei stellte dessen Waffe sicher und alarmierte Rettungskräfte, die den jungen Mann medizinisch versorgten.

Beim Begutachten der Pistole stellte sich diese als Schreckschusswaffe heraus. Der Tatverdächtige, das 33 Jahre alte- und das 16 Jahre alte Opfer wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Das Motiv des 23-Jährigen war zunächst unklar. Das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) unterstützte den Einsatz. Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt.