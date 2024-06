Bremen - Zeugen haben einen Mann mit einer Schussverletzung in der Nacht auf Samstag in Bremen gefunden. Der 49-Jährige musste operiert werden, wie die Polizei mitteilte. Er sei außer Lebensgefahr. Die Beamten fanden in einem Gebüsch in der Nähe eine Waffe und Munition. Wie genau es zu der Verletzung kam, war anfangs unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.