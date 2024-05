Berlin - Ein 42-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Berlin-Friedrichshain schwer verletzt aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, rief ein Anwohner die Einsatzkräfte gegen 1.00 Uhr zu einem Gehweg in der Mollstraße. Dort fanden Polizisten den Mann mit Stichverletzungen im Rumpfbereich sowie mit einer Schnittverletzung am Arm. Sie leisteten Erste Hilfe und übergaben den Verletzten dann an Rettungskräfte. Der 42-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er operiert und dann stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Die Suche nach verdächtigen Personen in der Nähe des Fundortes blieb erfolglos. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.