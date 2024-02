Berlin - Ein 21-jähriger Mann mit mehreren Stichverletzungen ist in Berlin-Kreuzberg gefunden und anschließend notoperiert worden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch habe er einen 65 Jahre alten Autofahrer in der Bergfriedstraße um Hilfe gebeten und sei danach zusammengebrochen, teilte die Polizei mit. In einer Hofeinfahrt wurde demnach eine Jacke gefunden, in der sich mutmaßlich Kokain befand. Die Polizei vermutete, dass die Jacke dem 21-Jährigen gehört. Sie ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.