Berlin - Mit Stichverletzungen ist ein Mann in ein Krankenhaus in Berlin eingeliefert worden. Wie, wo und von wem der 21-Jährige verletzt wurde, ist bislang unklar. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein bislang Unbekannter den Mann am Samstagabend mit Stichverletzungen am Oberkörper in die Rettungsstelle gebracht. Er wurde später in einem Krankenhaus notoperiert und befindet sich nach Polizeiangaben nicht mehr in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.