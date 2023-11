Salzgitter-Bad - Eine Person, die eine Schusswaffe getragen haben soll, hat einen Polizeieinsatz an einem Gymnasium im niedersächsischen Salzgitter ausgelöst. Diese Person sei nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen in der Schule gesehen worden, teilte die Polizei am Dienstag bei X, vormals Twitter, mit. Den Angaben zufolge wurden keine Schüsse abgegeben. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Gefährdungslage für die Schülerinnen und Schüler, Maßnahmen zu deren Schutz seien von der Polizei eingeleitet worden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot zu der Schule ausgerückt. Das Gebäude in Salzgitter-Bad werde derzeit durchsucht, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Nach seinem derzeitigen Kenntnisstand sei das Gymnasium größtenteils geräumt worden.