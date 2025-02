Nordhausen - Die Polizei hat nach einem mehrstündigen Einsatz in Görsbach (Kreis Nordhausen) einen 42-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann aus Nordhausen war am Samstagnachmittag mit mehreren Anwohnern in Streit geraten und soll sie dabei mit einem Luftgewehr bedroht haben, wie die Polizei berichtete. Als Beamte vor Ort eintrafen, verbarrikadierte er sich in einer Garage.

Weil unklar war, ob der Mann über weitere gefährliche Gegenstände wie gefüllte Gasflaschen verfügte, hielten sich die Beamten zunächst zurück und alarmierten weitere Kräfte vom Landeskriminalamt, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr. Gegen Mitternacht konnte der 42-Jährige überwältigt werden. Er blieb unverletzt. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Mann zunächst in die Psychiatrie gebracht, jedoch nach kurzer Zeit wieder entlassen.

Er befinde sich weiter in Gewahrsam, hieß es. Gegen den 42-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.