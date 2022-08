Mann nach Bombendrohung in Psychiatrie eingewiesen

Schneverdingen - Ein 50 Jahre alter Mann ist nach einer Bombendrohung auf dem Heideblütenfest in Schneverdingen im Heidekreis in die Psychiatrie eingewiesen worden. Der Mann habe am Samstagnachmittag stark alkoholisiert an einem Verkaufsstand angegeben, eine Bombe dabei zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Als die Polizei dazu gerufen wurde, wiederholte er seine Drohungen, zeigte sich aggressiv und beleidigte die Beamten und andere Rettungskräfte. Einen Polizisten spuckte er an. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler bei dem polizeibekannten Mann keine Bombe. Er wurde zunächst festgenommen.

Da laut Polizeiangaben „Anhaltspunkte für eine krankhafte Persönlichkeitsstörung“ vorlagen, wurde er von einem sozialpsychiatrischen Dienst untersucht und anschließend zwangsweise in eine Psychiatrie eingewiesen. Gegen ihn laufen nun mehrere Strafverfahren.