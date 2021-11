Mann nach Brand in Haus in Salzwedel tot aufgefunden

Salzwedel - Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Salzwedel ist ein 83-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Auf dem eingeschalteten Herd in der Küche befanden sich qualmende Kunststoffreste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde den Angaben zufolge am Sonntag von der Feuerwehr leblos vor dem Herd gefunden. Für den 83-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen, hieß es. Zur Todesursache und zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.