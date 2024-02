Geesthacht - Nach zwei Brandstiftungen an einem Geschäftshaus in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) im Januar hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Gegen den 40-Jährigen erließ das Amtsgericht Lübeck bereits am Mittwoch Haftbefehl, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann war am Dienstag in Hamburg festgenommen worden. Er befindet sich nun in einem Gefängnis. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in der Hansestadt stellten Ermittler weiteres Beweismaterial sicher.

Die Hintergründe der Vorfälle seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Es gebe keine Hinweise auf einen politisch motivierten oder einen religiös motivierten Hintergrund der Taten. In dem betroffenen Gebäude befindet sich das Café eines türkischen Kulturvereins. Verletzt wurde bei den Brandstiftungen nach Polizeiangaben niemand.