Ein betrunkener Mann hat in Prenzlauer Berg nicht nur Passanten angeschrien. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Festnahme in Prenzlauer Berg

Die Polizei hat in Prenzlauer Berg einen betrunkenen Mann festgenommen, der Passanten angeschrien und den Arm zum Hitlergruß gehoben hat. (Foto - Illustration)

Berlin - Ein betrunkener Mann hat in Prenzlauer Berg wahllos Passanten angeschrien und auch mehrfach den rechten Arm zum Hitlergruß gehoben. Eine Frau hat schließlich die Polizei alarmiert, wie die Beamten mitteilten. Nach ihren Angaben hat sich der Vorfall am Samstagabend in der Finnländischen Straße ereignet. Die Polizei nahm den Mann fest. Dabei bedrohte und beleidigte er die Einsatzkräfte nach deren Angaben und leistete erheblichen Widerstand.

Vorübergehend in Polizeigewahrsam

Die Beamten hätten daraufhin zum Taser gegriffen und das sogenannte Distanzelektroimpulsgerät gegen ihn eingesetzt. Der 31-jährige, stark alkoholisierte Mann sei anschließend vorübergehend in Polizeigewahrsam gekommen.

Nach einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme für die Alkoholkontrolle wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.