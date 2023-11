Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Oldenburg - Rund ein halbes Jahr nach einer Messerattacke an einer Berufsschule in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist der Angreifer am Landgericht Oldenburg verurteilt worden. Bestraft wird der Angeklagte wegen versuchten heimtückischen Mordes, wie der Sprecher des Landgerichts am Mittwoch sagte. Der Täter wird in einem psychischen Krankenhaus untergebracht. Weitere Angaben machte der Sprecher des Gerichts nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt mit 17 Jahren minderjährig war, wurde der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Bei Prozessbeginn hieß es, dass der Angeklagte möglicherweise eine psychische Erkrankung habe.

Zu dem Angriff kam es Ende Mai. Der Angeklagte verletzte demnach in einer Toilette der Schule einen 16-Jährigen mit einem Messer schwer. Laut Polizei ist der Angreifer Deutscher.