Raschau-Markersbach - Nach einem Messerangriff im Erzgebirge ist ein 50 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er sei dringend verdächtig, am Freitagabend in einer Wohnung in Markersbach nahe der tschechischen Grenze einen 34-Jährigen schwer verletzt zu haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Zwischen den Männern soll ein Streit eskaliert sein. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 50-Jährigen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Beide Männer sind laut Polizei Tschechen.